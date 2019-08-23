22日晚間台13甲苗栗往造橋方向10至10.5公里附近再發現1對石虎母子遭路殺。（巫靜婷翻攝）

農業處副處長陳樹義表示，針對台13甲重複路殺路段下周將邀集苗栗工務段進行會勘。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處23日迎來第3隻石虎標本，前2隻放置保育中心內。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義說明140縣道友善石虎作為

苗栗縣政府23日迎來第3隻石虎標本，該石虎標本為去年12月7日在台13甲遭路殺重擊頭顱死亡的公石虎，與22日晚間石虎母子雙殺事件地點相近，包含先前的台61線、140縣道案例，苗縣一周共發生3件4命的路殺慘劇，農業處啟動140縣道友善作為，並於下周邀集苗栗工務段會勘台13甲箱涵事宜。

台61線後龍赤土崎匝道附近17日發現1隻小石虎疑遭路殺、21日140縣道又發生石虎路殺，22日晚間台13甲苗栗往造橋方向10至10.5公里附近再發現1對石虎母子路殺死亡，苗縣今年累計已發生17件、18隻石虎遭路殺，高於去年9件紀錄，農業處歸咎原因為保育意識增長，民眾積極通報。

農業處副處長陳樹義表示，石虎路殺事件範圍大，擴及省道、縣道等各有主管單位，具有紀錄來，140縣道已發生6件路殺、台13甲造橋往苗栗方向10公里到10.5公里附近至今也發生4件，針對重複路殺路段，下周邀集苗栗工務段到台13甲研究箱涵與圍網設置事宜。

另外，140縣道調查報告提到道路兩側植栽影響，陳樹義表示，農業處就縣管部分到場測量，近期雇工移除植栽，讓石虎通過時不會那麼擁擠，也與卓蘭鎮公所討論，生態公園裸露地如何改善及速限規定，至於自動照影機觀測犬獵行為，將與林務局聯絡，並請保七協助巡查。

(中時 )