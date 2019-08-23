加拿大駐香港總領事館已暫停其香港僱員前往中國大陸旅行。對此，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上語帶諷刺回應稱，中方尊重加方決定，若圖謀不軌，在中國恐怕是要擔驚受怕，格外小心。

耿爽引用孔老夫子的一句話回應加方，「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，如果行得正坐得端，不違法違規，到中國來，安全合法權益是有著充分保障的。但如果你有著不可告人的目的，圖謀不軌，在中國恐怕是要擔驚受怕、格外小心。

據路透報導，加拿大駐香港總領事館在給路透社的郵件中，沒有透露暫停該地員工前往中國大陸的原因。而此前，英國駐香港總領事館一名僱員在深圳「失蹤」。《環球時報》記者22日從深圳羅湖警方了解到，8月9日，香港居民鄭文傑(男，28歲，英文名：Simon Cheng)因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條涉及的是賣淫嫖娼。該條規定，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

據警方星期三公佈的消息，該香港居民被處以行政拘留15日的處罰。

(中時 )