彰化縣8大身心障礙褔利機推出中秋節禮品，用心製作，品質優良，彰化縣政府協助建立「彰化i幸福秋節聯盟」臉書，彰化縣農會和郵局、戶政事務所，也加入實地展售秋節禮品，打通多元管道。（吳敏菁攝）

彰化縣8大身心障礙褔利機推出中秋節禮品，用心製作，品質優良，彰化縣政府協助建立「彰化i幸福秋節聯盟」臉書，彰化縣農會和郵局、戶政事務所，也加入實地展售秋節禮品，打通多元管道。（吳敏菁攝）

中秋是各庇護工場最重要年度挑戰，彰化縣8身心障礙福利社福機構打團體戰，彰化縣政府建立「彰化i幸福秋節聯盟」臉書粉絲，拓展多元行銷的管道，今年更突破以往，縣內戶政事務所、彰化縣農會和郵局等也都供點實地展售這些多了一味愛心的秋節禮品。

縣長王惠美說，彰化縣8大身心障礙褔利機構團體準備的中秋禮品，送禮自用兩相宜，品質真的很好，價格又公道道，感謝商業會和水勤社會福利基金會拋磚引玉，先行認購，今年彰化郵局、彰化農會及26鄉鎮市的戶政事務所都提供展售場地。

「多了愛心的中秋禮品，品質絕對禁得起考驗，並不怕放在競爭平台，只是用過、吃過，絕對會驚豔」名師指導、學員心無旁騖投入製作，端出好品質，誠心誠意讓人滿滿感動，23日舉辦聯合行銷活動，學員端出產品走秀、設攤，吸引絡繹不絕人潮來試吃、訂購，讚聲不絕。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，通路建置一直是最大瓶頸，縣府投入大力幫忙，拓展賣點，讓「好東西和好朋友分享」，採買、訂購就是對身障朋友的鼓勵與支持。

縣府社會處也印製1500份中秋禮盒專刊，介紹喜樂愛加倍工場、慈恩庇護休閒農場、慈生仁愛院、喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈愛教養院、康復之友協會和肯納兒烘培坊等推出的禮品，禮品多元，包括咖啡、泡菜、手工餅乾、月餅、茶葉等，實用又大方，送禮更具意義。

(中時 )