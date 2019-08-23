方大同明晚（24日）在台北小巨蛋開唱，舉辦「TIO靈心之子」演唱會，他公司「賦音樂」旗下歌手王詩安、孔藝弦將擔任暖場演出，對於「白鹿」颱風來襲是否影響演唱會？方大同的經紀人今表示：「當然希望順利照常舉辦，但公司已擬定備案，一切以安全為上。」表示若因颱風影響停班停課，演唱會將延後一天舉行。

王詩安、孔藝弦難得來台，今邀媒體餐敘，聊起老闆方大同私下舉動，兩人異口同聲表示，方大同其實有顆少女心，愛喝草莓牛奶、愛講冷笑話，還是個工作狂！王詩安透露，常常早上一起床，就看到手機裡已有方大同傳來的訊息，「最多一次傳了20幾通語音，感覺他隨時隨地都在工作，常常工作到很晚，而且非常講究細節」！王詩安笑說自己平常手機都開靜音，不會被一直傳來的訊息吵到。

明晚小巨蛋表演是孔藝弦出道以來第一次公開演出，她昨坦言心情超級緊張：「以前沒這種舞台經驗，自己一個人站上台又是台北，出道第一個演出就是小巨蛋，朋友都說超刺激的，老闆給我很多信心，直接給我出道第一個演出就是小巨蛋，代表他信任我。」直言欣賞方大同的才華，至於老闆何時最帥？王詩安、孔藝弦笑喊「彈吉他」的時候。

王詩安（右）與孔藝弦將為方大同演唱會暖場。（賦音樂提供）

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