「彰化縣中小企業產品博覽會」23、24日在彰化縣體育館登場。（吳敏菁攝）

彰化縣中小企業就是台灣經濟一頁精采的縮影，第一次「彰化縣中小企業產品博覽會」23、24日在彰化縣體育館登場，100多家企業展出1000件精品，從生活用品、美食到建設公司都有，讓人們逛得直呼有趣、好玩，看到彰化的經濟實力，「以後要多辦幾場」。

彰化縣長王惠美23日陪同經濟部長沈榮津、彰化縣中小企業協會理事長何建昌等前往參訪，王惠美說，中小企業是彰化最重要的產業動力，更有很多的隱形冠軍在彰化的各個角落，這次彰化縣中小企會策展，把彰化在地的優質產品介紹給更多的人認識。

王惠美也說，時代轉變，結合打團體戰非常重要，縣府積極接洽外貿協會，並與經濟部洽談，希望透過國際電商把彰化優質產品更加行銷出去，讓中小企業都能訂單滿滿。

經濟部長沈榮津表示，這次商品博覽會，現場展示許多日常用品、水五金產品及汽車零件等，都是在地生產的商品，透過平台，讓鄉親進一步了解地方產業對經濟發展的貢獻，也利用平台讓產業互相交流。

彰化縣中小企業協會展覽籌備主委何源成說，活動也透過虛擬平台持續讓參展廠商的產品曝光，透過20種語言的翻譯，讓商品行銷全世界，搭起國際貿易的橋梁。

(中時 )