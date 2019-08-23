安宰賢、具惠善最近鬧離婚。（圖／達志影像）

34歲女星具惠善10年前演出韓版《流星花園》女主角「金絲草」一角走紅，過去她曾舉行畫展、音樂會，並跨界成為作家，是演藝圈中有名的才女，最近卻陷和安宰賢「被離婚」風波令粉絲心疼，微博上今(23日)還出現hashtag「具惠善文筆」，討論她這幾次聲明中最令人心疼的金句，結果「他好像只是非常短暫的愛了我一下」最被大家推爆。

除了演員身分外，天蠍座的具惠善戲外也有作家、畫家等多重身分，可說才華洋溢，她曾舉行過兩次個人售票音樂會，2019年她除了推出愛情小說《心形的眼淚》，也曾舉行「沒有你的世界，對我來說是寂寞」邀請展。近日她誠實自曝婚姻遇到瓶頸，有別於安宰賢疑似經過潤稿才推出的回應，具惠善幾乎都是在對方出手後一小時內發出長文回應，時而尖銳、時而柔軟的敘事方式，讓不少網友深有同感，引人同情。

今微博上討論起這次婚變風波中具惠善的聲明金句，網友表示：「他只是短暫地愛了我一下，這句話品一品，確實太苦澀了」、「選不出來字字誅心」、「具惠善，少有的具美貌與智慧並存的女孩子」、「愛的時候是真深情，不愛了也是真絕情」、「你覺得我的乳頭不好看，這得多傷心才能把這樣的話公之於眾啊」、「他只是短暫地愛了我一下...太卑微了...」。

【網友選出具惠善離婚聲明金句】

1. 他好像只是非常短暫的愛了我一下。

2. 我是住在家裡的幽靈，你曾經那麼愛過的那個女人變成了殭屍。

3. 就像你當初說服我結婚一樣，這次也負責說服我離婚吧。

4. 請你親自跟「我母親」說，當初你做的承諾現在做不到了。

5. 他說因為我不性感，因為我沒有性感的乳頭，他說因為這樣所以想和我離婚。

6. 我還是感謝生下兒子的婆婆，聽說婆婆家沒有冷氣就替她安裝冷氣，還送了冰箱過去。當然，這天我們還是吵架了。

7. 倦怠期的丈夫變心想要離婚，我想要守護家庭。

8. 他們之間的緊密對話已經成為了我無法了解的領域。

9. 看著老公的背影，真是心也遠去了啊。

10. 和丈夫一起生活時，他會大聲地放倦怠期男性的youtube影片，然後睡去......。

(中時電子報)