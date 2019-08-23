洋將「831」登陸大限僅剩8天，除了統一獅確定以現有3洋將打完本季外，其他三隊目前都有4名洋投，其中富邦悍將伍鐸不見去年勝投王的身手，已2個半月沒有拿下勝投，期間出賽13場吞下7敗，是目前悍將重點觀察對象，總教練陳連宏表示明天會安排伍鐸先發，本周就會決定洋將名單。

富邦悍將現有羅力、伍鐸、包林傑在一軍，其實伍鐸近期不斷面臨期末考壓力，明日先發表現攸關他是否能留在台灣，亦或是二軍待命許久的班華德取代伍鐸位置。

伍鐸去年以14勝拿下勝投王，不過今年表現很掙扎，至今先發17場成績2勝11敗，暫居聯盟敗投王，自責分率5.19也是來台5個球季最差，伍鐸已兩個半月沒嘗過勝投滋味，悍將球團已給他不少機會，如今831大限在即，陳連宏透漏本周會確定洋將名單，也代表明日將是伍鐸最後機會。

而中信兄弟領隊劉志威希望改進目前現行的洋將制度，改成4位洋將名額，並且能在一、二軍升降，陳連宏表示對此意見讚同，認為球團如此也比較好調節戰力。

(中時電子報)