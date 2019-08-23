移民署在颱風前夕全國大舉查緝移工。（陳鴻偉翻攝）

白鹿颱風來襲 移民署查處逾期移工322人

白鹿颱風來襲前夕，移民署專勤隊全台動員，看準逾期、失聯外籍移工，會利用時機流竄，23日執行全國擴大聯合查察勤務，針對非法移工易聚集處所強力取締，至16時止共查處逾期外來人口322人，其中包括失聯移工202人，國籍則以越南最多，另查獲非法仲介24人，非法雇主95人。

移民署23日擴大查察勤務中，台南市專勤隊凌晨趁天未亮時，在七股地區發動突襲，一舉查獲8名酒醉酣睡的失聯移工；新竹市專勤隊則在竹北工地內，查獲13名失聯移工，此外新北市專勤隊，也在1間印尼食品加工廠查獲4名失聯移工。

移民署表示，為有效降低在台逾期外來人口，未來將持續加強國境線上口詢工作，境內推動專案加強查處外，也持續協調外交部、勞動部等權責機關，從源頭強化審查機制，防杜不法人士來臺從事違法活動。呼籲逾期外來人口儘速出面，自行到案，勿存僥倖心態滯留在台。

(中時 )