因受白鹿颱風影響，立榮航空明（24）日國內線航將取消部分有：

1、松山往返台東、花蓮航班全日取消。

2、松山、台中出發航班上午10:30（含）以後取消。

3、台南、高雄出發航班上午10:00（含）以後取消。

4、嘉義往返澎湖航班B7-8661、B7-8662取消。

至於立榮航空明（24）日增開金門往松山航班B7-9382，起飛時間為13:30。 詳細航班資訊，請多利用立榮航空網站或立榮APP查詢。

(工商 )