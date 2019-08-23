白鹿颱風影響 立榮航空航班異動一把抓 20:172019/08/23 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因受白鹿颱風影響，立榮航空明（24）日國內線航將取消部分有： 1、松山往返台東、花蓮航班全日取消。 2、松山、台中出發航班上午10:30（含）以後取消。 3、台南、高雄出發航班上午10:00（含）以後取消。 4、嘉義往返澎湖航班B7-8661、B7-8662取消。 至於立榮航空明（24）日增開金門往松山航班B7-9382，起飛時間為13:30。 詳細航班資訊，請多利用立榮航空網站或立榮APP查詢。 (工商 ) #航班 #取消 #立榮航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 AirAsia 10月起取消馬來西亞訂票手續費 年底再取消3個國家 13:112019/08/19 旅遊 兩岸觀光急凍！多家陸籍航空公司減班、縮小機型 15:322019/08/19 生活 《產業》立榮航空推無紙化登機證 10:512019/08/20 財經 立榮航空無紙化登機證 今起掃碼上機 11:572019/08/20 生活 立榮航無紙化登機證 輕鬆一掃「碼」上出發 12:272019/08/20 財經 日韓關係惡化 大韓航空宣布停飛或減班日韓航線 15:072019/08/20 國際 韓大砍航班 UNIQLO營業額跌7成 04:102019/08/21 國際大事 跆協大門深鎖 臨時理事會被迫取消 16:422019/08/21 體育 立榮航空推無紙化登機證服務 16:562019/08/21 生活 白鹿進逼 最新航班動態一覽 16:272019/08/23 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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