三立電視台和國防部合作製播全新《能戰！全民新視界》節目，31日晚間8點起於新聞台推出。「台灣廚神」阿基師與莎莎在「部隊大主廚」第一系列就前進部隊廚房，阿基師23日記者會上還憶起當兵時在伙房的悲慘歷史，當年他第一次做山東饅頭，就「凸槌」做出硬邦邦的「狗不理饅頭」，害數百位弟兄沒得吃，氣得軍中最高長官拿饅頭丟向他大罵：「這怎麼能吃！」還當場罰他匍匐前進繞餐廳一周。

阿基師說，他1978年以國賓飯店二廚身份入伍，所以被調去小廚房，當長官的「御用廚師」，但他對於用老麵糰做山東饅頭完全陌生，所以第一次就出糗。當時的他很痛苦，苦思怎麼突破，因為隔天還是要繼續做饅頭，後來在高人指點下，送了小禮物給老士官長，向對方請教，第二天總算順利蒸出幾百個雖不是很好但還堪吃的饅頭，「那個痛快的處罰一輩子難忘，如果沒有這一下，我可能也無法學到如何做出Q彈香的饅頭」。不過因為當時兵多，他只當了六個星期補充兵就提早退伍了。

阿基師透過這次拍攝，再度進入國軍的伙食房，他有點傻眼，因為發現現在國軍的廚房設備比以往的好很多，還有行動廚房真的很方便，最感動的是，還有很多大廚都是有高程度證照的，做出來的食物不會比專業五星級餐廳遜色。阿基師也在軍中教導弟兄一些煮菜的小撇步，「國軍弟兄吃好一點，才有體力保護我們。」

有八塊肌的亮哲被拱脫衣，與海龍蛙兵教官PK腹肌及背肌。阿基師擔任講評。（三立）

亮哲出席《能戰！全民新視界》首播記者會。（三立）

亮哲則參與汪建民領軍的第二系列「能戰大考驗」，和李懿、陳德烈、蔡允潔、梓梓等藝人與軍方代表組隊PK，結合實境挑戰、遊戲競技等元素，挑戰國軍各種訓練。藝人們不但得克服高度恐懼，體驗跳傘訓練，還深入台中谷關山訓基地，體驗走三索突擊吊橋。擁有八塊肌的亮哲，在記者會現場被拱脫衣，與海龍蛙兵教官PK腹肌及背肌，他直呼「不要為難一個爸爸」，不過莎莎親自手摸驗貨後，忍不住誇他「漢草（身材）真的很好耶」。亮哲透露，他當兵時是憲兵，一開始也是在伙房，但後來被認出曾主持《冒險王》，於是被調去當傳令兵，他坦言這真是算「爽兵」，也因此有更多時間好好運動、練身材。

莎莎驗貨腹肌。（三立）

莎莎驗貨胸肌。（三立）

莎莎一開始以為國軍弟兄們都會很嚴肅，沒想到他們私下都是綜藝咖，講話甚至尺度比她還大。不過一次遇到這麼多小鮮肉令她有點害羞，第一天還化了完妝，她笑說：「摸胸肌是一定要的，看到身材好的手就伸過去了，根本是大開眼界。」是否擔心男友吃醋生氣？她大方笑說：「不會呀，此時不吃待何時！」她自招「每天都吃很飽，軍中伙食棒之外，眼睛也看飽」。

三立與國防部合作《能戰！全民新視界》節目。（三立）

《能戰！全民新視界》從8月31日開始，三立新聞台每週六晚上8點首播，三立都會台週日早上11點、iNews則是隔週六點下午4點重播。





(中時 )