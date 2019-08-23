輕颱「白鹿」來勢洶洶，前進路徑對外島金門帶來威脅。縣長楊鎮浯今（23）日傍晚穿梭東、西半島，馬不停蹄勘查金城、金沙2地的排水設施，要求相關單位做好防颱準備。
縣府指出，今年可能襲台首颱「白鹿」，最新預測以每小時24公里速度向西北移動，在太平洋高壓導引下，快速接近台灣東南方海面，未來對台東、恆春半島、屏東及金門地區將構成威脅，預計未來強度、暴風圈都有持續增強和擴大趨勢。
縣府在每年5月1日至11月30日防汛期，加強各水利設施巡查作業及移動式抽水機、抽水站維護試運轉及建造物定檢作業，在白鹿颱風來襲之前，也已通報各抽水站預先抽排，維持最低水位，以利周邊排水順暢，同時也在易淹水區如金城鎮民族路五嶽廟最低窪處、後豐港村落及金沙溪和小金門中墩一帶，預佈移動式抽水機及備妥防汛沙包4160包。
楊鎮浯縣長在今天傍晚6時，帶領縣府工務處長許鴻志、縣自來水廠長張武達，偕金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家勘查金城、金沙地區的整備作業，也提醒鄉親加強防範。
(中時 )
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