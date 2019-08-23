縣府通報各抽水站預先抽排，維持最低水位，以利周邊排水順暢。（李金生攝）

楊鎮浯縣長率同工務處長許鴻志勘查金城抽水站和低窪區域的防災準備。（李金生攝）

楊鎮浯縣長在浯江溪口聽取縣自來水廠長張武達（左）報告準備作業。（李金生攝）

楊鎮浯縣長要求相關單位上緊發條，落實做好防颱準備工作。（李金生攝）

輕颱「白鹿」來勢洶洶，前進路徑對外島金門帶來威脅。縣長楊鎮浯今（23）日傍晚穿梭東、西半島，馬不停蹄勘查金城、金沙2地的排水設施，要求相關單位做好防颱準備。

縣府指出，今年可能襲台首颱「白鹿」，最新預測以每小時24公里速度向西北移動，在太平洋高壓導引下，快速接近台灣東南方海面，未來對台東、恆春半島、屏東及金門地區將構成威脅，預計未來強度、暴風圈都有持續增強和擴大趨勢。

縣府在每年5月1日至11月30日防汛期，加強各水利設施巡查作業及移動式抽水機、抽水站維護試運轉及建造物定檢作業，在白鹿颱風來襲之前，也已通報各抽水站預先抽排，維持最低水位，以利周邊排水順暢，同時也在易淹水區如金城鎮民族路五嶽廟最低窪處、後豐港村落及金沙溪和小金門中墩一帶，預佈移動式抽水機及備妥防汛沙包4160包。

楊鎮浯縣長在今天傍晚6時，帶領縣府工務處長許鴻志、縣自來水廠長張武達，偕金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家勘查金城、金沙地區的整備作業，也提醒鄉親加強防範。

(中時 )