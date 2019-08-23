白鹿颱風靠近，但因未達停止上班及上課標準，雲林縣政府通報明天24日正常上班上課。

颱風近逼台灣，根據氣象預報，可能影響南部，位處中南部的雲林縣未達停班停課標準。

雲林縣府除宣布明天正式上班上課外，並已通知鄰近彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府。

(中時 )

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