白鹿颱風靠近 雲林縣明正常上班上課 19:552019/08/23 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白鹿颱風逼近，但雲林縣府通報因未達停班停課標準，所以宣布24日正常上班上課。（縣府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風靠近，但因未達停止上班及上課標準，雲林縣政府通報明天24日正常上班上課。 颱風近逼台灣，根據氣象預報，可能影響南部，位處中南部的雲林縣未達停班停課標準。 雲林縣府除宣布明天正式上班上課外，並已通知鄰近彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府。 (中時 ) #白鹿颱風 #上班 #雲林縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林縣農業處長人事案遭躺槍 張麗善說話了 15:362019/08/20 政治 白鹿颱風將形成 周六最靠近台灣 16:342019/08/20 生活 白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 日氣象廳：直撲台灣 15:172019/08/21 生活 《翻爆晚間精選》白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 18:232019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 不斷更新》白鹿颱風增強中 氣象局：明海陸警齊發 08:162019/08/22 生活 白鹿颱風是否侵台 2大關鍵曝光 10:062019/08/22 生活 白鹿颱風逼近 國軍3萬4千人待命 16:242019/08/22 生活 生活熱門新聞 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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