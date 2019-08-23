(更新賽況)台灣一姊戴資穎，今天迎戰印度好手辛度，小戴開賽後就發揮凌厲攻勢，尤其是靈活的手腕變拍，加上長抽短吊的打法讓辛度只能疲於奔命，首局21比12輕鬆獲勝，可惜次局21比23落敗，雙方戰成1比1平手；決勝局關鍵時刻發生失誤，最終以19比21、1比2止步世錦賽8強，沒能超越自我極限，下周想要重返球后的希望也就此夢碎。

此役，小戴面對辛度打起來格外有信心，第一局最多取得19比10的絕對領先優勢，即便辛度企圖反擊，但小戴仍以21比12搶得先機。

次局，辛度加強防守，戴資穎想要著變拍搶分的攻勢遭到阻攔，但，小戴依舊能利用網前小球打亂對手腳步，然後再以強攻得分，可惜小戴出現過多失誤，被辛度連得5分，反以8比10落後，幸好戴資穎回穩，加上辛度挑戰失敗，將比數追成15平手，關鍵時刻辛度回擊掛網，小戴連拿3分，16比15超前。

辛度不甘示弱，掌握住小戴的回擊球質量不佳缺點，同樣是連得3分，18比16領先，並且取得20比18，兩個局點優勢，戴資穎強拍攻擊，辛度回擊出界，雙方再次戰成20平手，小戴化解3個局點，21比21，可惜最終還是21比23落敗。

決勝局，戴資穎以1顆翻網幸運球取得5比2領先，辛度兩次判斷失誤，戴資穎10比7，接著發生2次失誤，好在回擊得分，帶著11比9優勢換邊。小戴的過網急墬切球相當厲害，但辛度的攻擊也來得很強勢，連拿3分，反以15比14超前，好在戴資穎並沒有亂了陣腳，17比15要回領先，沒想到小戴連續2次失誤，辛度連得4分，19比17再次超前。

出現危機的戴資穎，先靠突襲得分，接著辛度回擊掛網，雙方戰成19平手，辛度攻擊對角得分，戴資穎回擊出界，19比21飲恨吞敗。

小戴從2011年開始與辛度交手，過去14次對決取得10勝4敗優勢，一度從2016年至2018年保持6連勝局面，直到去年底的年終賽才中止連勝。

戴資穎過去在2016年里約奧運和去年的年終賽都不敵辛度，但去年亞運決賽直落二輕鬆擊敗辛度，報了奧運落敗之仇。

(中時電子報)