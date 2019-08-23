80歲楊姓老翁是老菸槍，近日總覺胸悶難耐，日前晚上睡覺時更感覺被勒住脖子、無法呼吸，正逢農曆7月，一度以為被魔神仔纏身，求神問卜，症狀越發嚴重，家人協助送醫後，才發現是「肺阻塞」，及時治療。
彰化基督教醫院醫療長林慶雄醫師表示，肺阻塞是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，為國人10大死因第7位，每年奪走6000條以上的性命。喘、咳、痰的症狀多半與感冒或菸咳混淆，未早期發現、早期治療，反覆發作、急性惡化將增加呼吸衰竭、死亡風險。
65歲以上約每6人就有1人罹患肺阻塞，以內政部人口統計，彰化縣65歲以上人口近19萬人，推估約有3萬多年長者罹患肺阻塞，恐不自知。
為增加民眾對肺阻塞認知，彰化基督教醫院8月23日辦理「健康呼吸不肺力～肺功能篩檢活動」，更在院內設置肺阻塞衛教階梯，守護民眾的健康。
彰化基督教醫院醫院胸腔內科主任林聖皓醫師表示，楊老先生是安排肺功能確診為肺阻塞的個案，經過長效型的支氣管擴張劑之後，症狀得到顯著的改善；不過除了藥物之外，還得加上肺復原復健的療程。
林慶雄建議40歲以上抽菸者、職業暴露（暴露在粉塵、油煙、化學物質的環境）、65歲以上的長者或是有咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘都應定期做胸部的X光、肺功能的檢查，若發現問題至肺胸腔內科進行檢查，找對科別、對症下藥，找回健康人生。
(中時 )
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