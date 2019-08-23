彰基胸腔內科主治醫師林俊維於現場為民眾說明肺功能篩檢檢測結果。（吳敏菁攝）

現場民眾踴躍參加肺功能篩檢。（吳敏菁攝）

民眾可以隨時隨地利用爬樓梯來檢視自己的肺活量。（吳敏菁攝）

80歲楊姓老翁是老菸槍，近日總覺胸悶難耐，日前晚上睡覺時更感覺被勒住脖子、無法呼吸，正逢農曆7月，一度以為被魔神仔纏身，求神問卜，症狀越發嚴重，家人協助送醫後，才發現是「肺阻塞」，及時治療。

彰化基督教醫院醫療長林慶雄醫師表示，肺阻塞是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，為國人10大死因第7位，每年奪走6000條以上的性命。喘、咳、痰的症狀多半與感冒或菸咳混淆，未早期發現、早期治療，反覆發作、急性惡化將增加呼吸衰竭、死亡風險。

65歲以上約每6人就有1人罹患肺阻塞，以內政部人口統計，彰化縣65歲以上人口近19萬人，推估約有3萬多年長者罹患肺阻塞，恐不自知。

為增加民眾對肺阻塞認知，彰化基督教醫院8月23日辦理「健康呼吸不肺力～肺功能篩檢活動」，更在院內設置肺阻塞衛教階梯，守護民眾的健康。

彰化基督教醫院醫院胸腔內科主任林聖皓醫師表示，楊老先生是安排肺功能確診為肺阻塞的個案，經過長效型的支氣管擴張劑之後，症狀得到顯著的改善；不過除了藥物之外，還得加上肺復原復健的療程。

林慶雄建議40歲以上抽菸者、職業暴露（暴露在粉塵、油煙、化學物質的環境）、65歲以上的長者或是有咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘都應定期做胸部的X光、肺功能的檢查，若發現問題至肺胸腔內科進行檢查，找對科別、對症下藥，找回健康人生。

(中時 )