瑞莎今年一月正式成為「台客」，是第一個為台灣放棄烏克蘭籍的人，前陣子為了要在台灣教韻律體操，還拋下愛女Nika，去新加坡考國際教練執照。而在中部行醫的馬培德醫生，在持有近5年的永久居留權後，終於也將成為台灣郎。兩人日前上《TVBS看板人物》接受方念華專訪，談及成為「台灣人」的心得，瑞莎表示：「剛來的時候我沒有喜歡台灣，但在這生活一年後，我真的開始完全離不開台灣！」台灣濃厚的人情味，也讓馬培德大感不可思議，還打趣地說：「就連小偷也有人情味，台灣真的很棒！」

馬培德醫師與瑞莎一起上《TVBS看板人物》接受方念華專訪。（TVBS）

烏克蘭不接受雙重國籍，瑞莎申請歸化台灣時，已經放棄烏克蘭籍，變成無國籍的人。申請過程耗時5年多，連女兒Nika出生，她也還沒拿到台灣身分證，她表示：「因為有小朋友了，當下真的有點緊張！」因為台灣沒有烏克蘭代表處，瑞莎每驗證一份文件就要飛北京、日本或俄羅斯，前前後後瑞莎至少飛了50幾趟，等待的煎熬，也讓她一度沮喪落淚。

方念華好奇問到：「是什麼原因讓你覺得一定要入籍，成為真正的中華民國國人？」瑞莎直言：「因為我要當一家人，我不要當客人！」拿到台灣國籍的當下，瑞莎一邊大哭一邊通知家人這個好消息，熱愛台灣的程度讓老公也傻眼！

瑞莎上《TVBS看板人物》接受方念華專訪，分享成為台灣人的心情。（TVBS）

不過，瑞莎初來台灣時，對台灣的印象其實並不好，她說：「剛到台灣時，帶我去飯店那個計程車司機一直吃檳榔，我那時不知道什麼是檳榔，真的被嚇到，以為他身體很不舒服，隨時會在高速公路昏倒。」沒想到在台灣住了一年後，她竟離不開台灣，每次回烏克蘭，就會很想念台灣！對瑞莎而言，台灣人很正面也很善良，就是「他們不會想要利用你，而是想要怎麼幫助你」。

正式獲得台灣身份後的兩人，內心更加踏實，他們認為或許有些人覺得台灣是個鬼島，但他們卻完全不覺得，瑞莎更表示：「台灣人應該多珍惜自己的家！」對他們而言，台灣是一個很棒的地方，也就是因為這樣他們才願意留下來！

馬培德醫師與瑞莎一起上《TVBS看板人物》接受方念華專訪。（TVBS）

除了在今年同時成為台灣人，瑞莎與馬培德兩人目前也都在為培育台灣下一代而努力！從三歲開始學韻律體操，六歲就獲得烏克蘭冠軍的瑞莎，來台灣後，也開始關心台灣的韻律體操，甚至親自到新北市體操館的社群網站留言，希望可以觀摩他們的比賽。在烏克蘭雖已有教體操的經驗，但幾個月前帶台灣選手參加比賽時，卻因為沒有教練資格被投訴，讓小朋友面臨比賽時沒有教練的窘境。這也讓瑞莎下定決心去新加坡考取國際教練，一到新加坡就閉門苦讀，瑞莎說：「那時候每天上課12個小時，然後回飯店做功課3、4個小時，還要寫報告，很多內容跟醫療有關，比我想像的還難！」但當看到這些小朋友開心的眼神，知道自己有幫到他們，這一切也就值得了！

台灣人的熱情，也讓馬培德留下深刻印象。有一次他帶狗去開刀，回家時把放有手機、文件跟8,000元的背包遺忘在摩托車上，結果包包被偷走！報案幾小時後，有人來按門鈴，原來是小偷把包包留在門口。馬培德打開背包一看，小偷只拿了4,000元，其他東西都沒碰，就連一個寫著「早日康復」的紅包，小偷也原封不動地送回來，濃厚的人情味，讓馬培德大感不可思議！



(中時 )