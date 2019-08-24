民進黨立委鄭運鵬走親民路線，他的創意氣球活動相當受到歡迎。（甘嘉雯翻攝）

民進黨立委鄭運鵬（中）積極參加地方活動。（甘嘉雯翻攝）

捲土重來的前國民黨立委陳根德（左）積極拜會地方。（甘嘉雯翻攝）

捲土重來的前國民黨立委陳根德（左）積極拜會地方。（甘嘉雯翻攝）

捲土重來的前國民黨立委陳根德（中）積極拜會地方。（甘嘉雯翻攝）

尋求連任的民進黨立委鄭運鵬對上捲土重來的國民黨前立委陳根德，桃園市第一選區立委選情格外激烈，陳根德不諱言這一次確實是背水一戰，而鄭運鵬則認為，選民自主性很高，雖然還沒有真正分析政黨結構，相信這幾年會有身為桃園市民的驕傲感。

第一選區為蘆竹、龜山及從桃園區畫分出來的大檜溪地區，陳根德認為，選民結構其實都有相似的變化，包括新舊世代交替、傳統投票部隊的消失，以及外移人口的參與等等，這些都是高度發展的結果，但3個區域也有些許的不同，以蘆竹區而言，雙北南飄的外來人口，高度集中在南崁地區，導致該區域高樓群聚、人口密度大增，然而鄰里關係卻不若以往緊密。

龜山地區以往可以說是外省眷村的集中區域，陳根德分析，雖然隨著時間流逝，深藍人數不若以往，但是仍舊對國民黨過去帶給台灣的經濟貢獻，多所肯定；桃園大檜溪區的居民，可以說是新舊各半、原住民與外來人口不相上下，是對過去與未來都有感情與期待的地方。

鄭運鵬則認為，龜山和蘆竹雖然都有都會和農村的生活區塊，但是台灣資訊發達，其實選民差異不大，只是參與公共事務的生活型態不同，農村地區還是有傳統的廟會文化活動，都會區幾乎要靠媒體認識立委。

鄭運鵬指出，都會區的新選民，傳統做法的地方政治人物，很難開拓新票源。

(中時 )