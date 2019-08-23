太美了！白鹿近台 火燒雲驚現淡水漁人碼頭 19:462019/08/23 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「火燒雲」奇景襯著淡水漁人碼頭的情人橋，形成一幅美麗的颱風即景。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「火燒雲」奇景襯著淡水漁人碼頭的情人橋，形成一幅美麗的颱風即景。(黃世麒攝) 今年第11號颱風「白鹿」逐漸往南台灣前進，北台灣不在暴風範圍內；23日傍晚北部出現短暫「火燒雲」奇景，襯著淡水漁人碼頭的情人橋，形成一幅美麗的颱風即景。 (中時 ) #火燒雲 #颱風 #淡水 #白鹿 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 20:512019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 政院召開前置情資研判會議 因應輕颱白鹿 18:152019/08/22 政治 颱風白鹿威脅逼近 北部與金門周五先熱翻 20:532019/08/22 生活 宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸 04:102019/08/23 生活新聞 白鹿襲台 韓粉憂台中訪視取消 04:102019/08/23 地方新聞 白鹿來勢洶洶 文旦農忙搶收 04:102019/08/23 地方新聞 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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