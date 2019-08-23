「火燒雲」奇景襯著淡水漁人碼頭的情人橋，形成一幅美麗的颱風即景。(黃世麒攝)

今年第11號颱風「白鹿」逐漸往南台灣前進，北台灣不在暴風範圍內；23日傍晚北部出現短暫「火燒雲」奇景，襯著淡水漁人碼頭的情人橋，形成一幅美麗的颱風即景。

(中時 )