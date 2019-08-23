嘉義縣政府公告，依據中央氣象局最新資料顯示，未達停止上班上課標準，明日照常上班、上課。

嘉義市政府公告，依據中央氣象局最新風雨預測，未達停班停課標準，嘉義市明天（8／24）照常上班、照常上課。

(中時 )

#上班 #上課 #嘉義縣市