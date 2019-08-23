屏縣府宣布24日停止上班上課 19:452019/08/23 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白鹿颱風最新路徑圖。(圖擷自氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風來襲，氣象預報24日屏東縣達停班停課標準，宣布明天（8／24）停班停課。 (中時 ) #停課 #屏東縣 #停班 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪雨下近月 屏東產區果瓜類農產損失慘重 17:492019/08/19 生活 聽到民眾內心期待！葉壽山辭官回屏東承擔扛硬仗 09:092019/08/20 政治 豪雨農損破億！ 木瓜、百香果各損失3000萬最嚴重 18:502019/08/20 生活 中南部瓜果農損嚴重 現金救助21日起申請 19:292019/08/20 生活 屏東5億多地價金沒人領 過期就領不了 18:212019/08/21 社會 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 16:552019/08/23 生活 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 白鹿來襲！蘭嶼綠島風最大 台東山區雨最多 17:052019/08/23 生活 台電週日雇員招考遇白鹿 任一考區停班即改期 17:202019/08/23 財經 15縣市豪大雨特報 東部降雨量上看700毫米 18:212019/08/23 生活 生活熱門新聞 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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