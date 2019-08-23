李玉璽23日出席愛盲庇護工場運動日，不僅與身障員工大跳暖身操，還參與傳橡皮筋的趣味遊戲；李玉璽透露高中畢業後就沒有參加過早起的運動會，加上過敏體質、經常生病，曾同時看5、6位醫生的病史讓他內心留下陰影，因此現在打籃球都主動送球給對方，他笑說：「現在打籃球都很小心，如果有人要搶球我就會把球給他，安全第一。」

他年初被爆分手溫妮，6月出席活動時，被媒體發現身材略胖疑似「失戀暴肥」，之後他靠健身一個月瘦5公斤，問他是否已瘦回理想體重？李玉璽說：「這次去大陸胖了2公斤，現在很努力瘦，有瘦一點，但還沒有達到標準。」他表示最近很積極運動與控制飲食，偶爾也會跟著健身教練去跑步。

問他最近是否開始認識新朋友、尋找新戀情？李玉璽自認個性一直很喜歡交朋友，但目前重心先放在工作上；至於感情是否成為音樂創作靈感？他委婉表示，創作靈感來自生活體驗，任何感覺都可能成為創作素材。

李玉璽今出席愛盲庇護工場運動日活動。（新視紀整合行銷提供）

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