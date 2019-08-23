藍正龍演而優則導，推出個人首部導演電影《傻傻愛你，傻傻愛我》，並入選今年台北電影獎，故事以喜憨兒的視角看世界，他特別請到好朋友金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，更邀請金馬影后恬妞、郭書瑤、陳竹昇、樊光耀及張庭瑚等共同演出。

藍正龍表示和恬妞認識很10多年，但只是點頭之交，沒有正式合作過，不好意思第一次執導就邀請如此重量級的影后演出，沒想到恬妞看完劇本後，欣然同意加入陣容，讓他感到非常開心。

恬妞再度回歸台灣影壇，在片中演出一路照顧唐氏症兒子的媽媽，讓她驚呼是從影40多年來的一大挑戰，「我拍了幾10年的戲，沒有經歷過一個這樣高難度的角度，開拍以來，我沒有一天能夠放鬆過。」還自嘲說片名是《傻傻愛你，傻傻愛我》，自己一有空檔也就傻傻的坐在那邊發呆，一直過濾自己演得好不好。

恬妞回憶有場和樊光耀激烈爭吵戲，令她胃痛了一整天，「我的胃很好，從小到大沒有痛過，但那一天大吼演完，情緒都崩了，配合鏡位拍了3次，最後演到手腳冰冷，全身起雞皮疙瘩，而胃就得像要穿了一個洞一般的痛，一卡我就只能彎著腰走路。」藍正龍非常擔心她的狀況，雖她仍堅持繼續拍攝，但藍最終請她以念口白的方式呈現。電影11月1日上映。

(中時 )