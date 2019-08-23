蔡英文總統今天在金門前往海印寺參拜途中，和正在跑步的前總統馬英九巧遇，蔡下車主動和馬打招呼，兩人還握手長達3秒鐘。有粉專卻指，馬英九禁忌的絕招重現江湖？網友則喊：死亡之握！韓總有救了！

臉書粉專「老天鵝娛樂」貼文指出，馬前總統禁忌的絕招重現江湖？蔡英文出席在金門823紀念活動巧遇馬英九，蔡對馬說：「看起來你不錯，加油」。馬英九則在臉書放上和蔡互動的影片和照片。

網友紛紛說：「傑出的一握！」、「這招高。」、「完蛋了！」、「我們的九哥總算出手了。」、「住手啊啊啊啊啊～」、「好好笑。」、「第一次覺得老馬的XX之握能發功。」、「果然...不是不出手，一出有沒有。」、「夭壽骨⋯⋯」、「好會握！」、「謝謝馬維拉，恭喜韓國瑜。」、「看樣子蔡英文無法連任了R.I.P。」、「慘了，這招真的狠。」、「放大絕了。」

不過也有人認為，「卸任就沒效了」、「還好啦，2012辯論有握過，2016交接也有握過。」

(中時電子報)