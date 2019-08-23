依據中央氣象局、天氣風險公司及屏科大防災中心的研判，恆春半島及滿州地區從23日晚間起風勢轉強，預估24日上午7時七級暴風圈觸地，北屏東與南屏東風雨將會逐漸增加，24日下午至入夜影響最鉅，暴風強度甚至達到10級，屏東縣政府在晚間宣布，明(24)日已達停班停課標準，依規定全縣停止上班、停止上課。

屏縣府指出，屏東以屏北山區降雨量最大，預估48小時累積雨量達200至450毫米，恆春半島應特別留意間歇性強降雨，沿海地區需特別警戒河川水位及淹水情勢，請各鄉鎮公所加強防汛及整備工作，全力防範淹水情形發生。

同時，請農民及養殖魚戶適度調整水塘水量及農田排水，各項公共工程亦要求做好防颱防災準備，以減輕颱風可能帶來災害。縣府提醒民眾進行事前儲水，充飽所需電源，提早做好防颱準備，並隨時留意警報資訊，更避免前往海邊、溪邊，勿從事登山或水上活動。

(中時 )