Gino代言韓國男性私密清潔護理系列，23日到世貿美容展擔任一日店長，分享男性保養愛自己秘訣。被問到曾一起主持《流行新勢力》的謝忻日前開記者會道歉，Gino肯定她的態度非常好，也說「人非聖賢，孰能無過，不用太避諱自己錯事」，只要知錯丶認錯，大家會願意給他們機會，也相信公司會幫她安排好工作。

被問到這段時間有沒有跟謝忻、阿翔聯絡，Gino表示前陣子有去錄影《綜藝新時代》，他們沒有說到這件事情，自己也不好意思主動問，但肯定阿翔在工作上的認真，對於兩人做錯事後勇於承擔的態度，給予高度肯定，而且兩人在工作上一直都非常認真。經過阿翔這次與謝忻的婚外情風波，他認為，反而是給大家一個借鏡，如果真的做錯了就是面對，除了警惕自己不要再做錯事外，也要做更多公益，讓正能量幫助這個社會越來越好。

Gino代言男性私密處保養品。（民視提供）

Gino首度代言男性私密處清潔保養品，他表示，台灣一直都有女性私密處保養產品，但沒有聽到男性私密處清潔保健的用品，這次很高興接到跟自己理念相同的產品。他的保養觀念來自學生時期，可能因為長得比較白淨，所以常有一些女生或同志朋友，會把他當姊妹一樣大聊閨蜜話題，包括抱怨「男友下面有異味」，或「男生為什麼不把自己清乾淨，尤其是自己私密處」，他覺得如果女生有困擾，男生應該要好好解決。他也從這些閨蜜話題中才意識到，男生也應該好好保養私密處，但他曾一度用錯方式，搓肥皂太大力，導致重要部位「破皮」，現在有了專業的男性私密處清潔慕斯幫忙，完全不用擔心「洗到破皮」。

Gino笑說，以前都會幫女友背部去角質，兩人互相協助，甚至會買女性私密處保養給她，現在有這個代言產品，自己使用了1個多月，覺得非常棒，有的還有不錯的香味，讓他表示現在出門都不用香水，只用私密處噴霧反而自在，淡淡的香味還不會太刻意。

Gino代言男性私密處保養品。（民視提供）

被問到幾歲要結婚的Gino，鬆口表示43歲以後才會考慮步入婚姻，他很相信男生年紀比女生大一點，感情比較穩定，而且男生經濟有基礎，談起戀愛比較不會離婚。不排除比自己小的，年紀不設限。

他自己許久不在《大時代》出現，也說期待接下來劇情的發展，雖然沒有他的戲份，但仍會把劇本分場看完，仍十足投入劇情中。

(中時 )