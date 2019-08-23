夏日少不免要穿上無袖、輕薄的衣服，而不少人為了展出更健美的體態，都會特別加強鍛練身體，恆隆行官網今（23日）就推薦予大家，最新來自德國的美容健康保養代理品牌Ｍedisana，以及近年最流行的氣泡水機Sodastream組成的「夏日運動組合」，以市面上最多8段震動模式的PowerRoll震動按摩滾筒、3段可調式球體距離的VarioRoll筋膜舒緩花生球，配上0卡路里的氣泡水，為健康運動主義者，帶來最清爽的夏日。
而在活動上恆隆行也請來知名物理治療師葉懿昕，針對震動按摩滾輪作出現場教學，特別設計15分鐘的課程能有效放鬆各個部位緊繃肌肉、筋膜，讓消費者能在家中也能進行鍛練之餘，更推薦了新鮮水果，如西瓜檸檬、葡萄柚蜂蜜等，打造出清爽低卡的氣泡飲，在夏日任何時候飲用，都不怕過多的糖分致肥。
恆隆行hengstyle官網此次也推出「運動瘋一夏」主題優惠活動，包括新品牌Medisana全系列將於31日前推出全館9折促銷活動，更精選三組運動好朋友特惠組，像是喝水窈窕組中，買Sodastream Power Source (白)，就送Medisana VarioRoll筋膜舒緩花生球，即享優惠價6990元，明後（24、25日）恆隆行hengstyle百貨專櫃、9月1日前在恆隆行hengstyle官網都均享限定優惠，詳情可參考恆隆行官方網站。
(中時 )
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