日月潭萬人泳渡，將於9月1日登場，今年有來自36國、總共2萬3428人共襄盛舉；史上第1位挑戰泳渡成功的南投縣長林明溱表示，希望泳渡為大家帶來更深刻的人生經驗，也歡迎泳渡後進行深度的南投旅遊。
2019年日月潭萬人泳渡，參加隊伍有1772隊，外籍泳客1742人，大陸泳客計1310人，身障泳士有118人參加。
日月潭泳渡當天，前總統馬英九和前副總統吳敦義都將出席，並且與林明溱、日月潭風管處長洪維新等人，在水社碼頭施放1萬條總統魚苗；上午8時在朝霧碼頭舉行開幕式，8時30分鳴槍泳渡正式展開。
林明溱表示，日月潭萬人泳渡已舉辦37屆，報名人數愈來愈多，成功泳渡日月潭成為人生重大體驗，身為唯一挑戰成功的南投縣長，他覺得是榮譽，也是對自我的挑戰。
此外，FINA世界馬拉松游泳系列賽，首度在南投舉行，將於9月7日在日月潭登場，歡迎大家觀賞世界級的游泳比賽，為各國奧運級選手加油。
(中時 )
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