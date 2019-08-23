基隆5名發展遲緩兒從伊甸畢業，將分別將進入到國小或幼兒園就讀。（許家寧翻攝）

台灣每15個孩子當中就有一位是發展遲緩兒，超過5成的遲緩兒在滿3歲後才被發現，伊甸基隆中心早療日托班23日為5名畢業的「慢飛天使」舉辦人生第一場畢業典禮，以基隆特色郵輪主題，小朋友滿載教保員祝福，迎向未來校園生活。

典禮中，小朋友認真表演準備已久的歌舞「我的老師不是老師，是我媽媽」又唱又跳感謝老師、親友及志工們平日的照顧與教導，每個動作，表達對照顧者及支持慢飛天使的社會大眾的感謝之意，不願錯過孩子的畢典，還有家長特別請假趕來觀禮。

「不怕孩子飛的慢、只怕停」，伊甸基隆區長李蓮表示，幼童的神經系統可塑性大，3歲以前效果更好，若能把握黃金治療期，提早在3歲前接受早期療育專業課程，療效會是3歲之後的10倍，甚至有些孩子自早療班畢業後，幾乎與一般孩童無異。

她表示，兒童的發展是循序漸進的，看似簡單的「翻身、坐、爬、站、走」對遲緩兒是一關又一關的挑戰，每一關都需要時間來 完成伊甸早療團隊透過生活自理、溝通、認知、社交等訓練陪伴著孩子，讓孩子趕上成長的步伐、邁向希望的未來。

不少父母發現小孩出現發展遲緩等狀況時，面臨工作、育兒蠟燭兩頭燒，對此，基隆早療中心提供0至6歲日托班服務，通報轉介服務、個案管理 服務時段班以及社區療育據點，如減輕家長白天負擔、以及提供照顧者喘息空間與相關支持。

(中時 )