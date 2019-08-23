台南市政府環保局23日接獲民眾通報，新市區民族路一處排水溝染紅色，環保局立即派員前往稽查，沿水溝追查，並鑽入箱涵查看，循線鎖定一食品加工，廠商坦承排放廢水，環保局現場依違反水污染防治法第14條第1項規定進行告發，後續並命停工處分，最高可裁處600萬元罰鍰。

環保局表示，接獲通報後立即鎖定該區列管工廠稽查，遂沿受污染排水溝鑽入箱涵發現一處未列管放流口有疑似紅色食物加工殘渣，循線鎖定一食品加工廠排放廢水所致。

稽查人員進廠蒐證後，該工廠未領有排放許可證逕自排放廢水到地面水體，廠商坦承排放廢水，環保局稽查人員現場要求廠商停止廢水排放，並依水污染染防治法第14條第1項規定告發及命停工處分。

環保局局長林淵淙表示，為保護環境，要求環保局稽查人員嚴格執法，另「環境保護，人人有責」，裁罰只是手段，希望業者切勿心存僥倖，以身試法，也請市民朋友熱心向環保局通報(公害陳情專線：0800-066666)，讓環保局稽查人員第一時間追查污染源及不法廠商，共同打擊不法業者。

(中時 )