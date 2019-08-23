民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉今與台灣圑結聯盟主席劉一德等幹部會面，針對在台灣團結聯盟有意提名的台北市第七選區（信義、南松山）及新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮），雙方同意決定共同支持一組候選人。

至於人選，民進黨發言人周江杰表示，今天會面只是先朝此方向，人選部分日後再談。

民進黨今與台聯黨主席劉一德副祕書長王銘源及組織部主仼周倪安會面，雙方共同商議，為避免讓國民黨漁翁得利，在「抗中保台」的大原則之下，雙方同意決定共同支持一組候選人對決中國國民黨。

民進黨週三中執會通過提名台北市第七選區（信義、南松山）提名台北市議員許淑華，但台灣團結聯盟也宣布提名文宣部主任潘厚勳參選第七選區，時代力量提名的律師陳雨凡，若最後3位參選人都登記參選，勢必分裂泛綠選票，陳雨凡也拋出願和許淑華比民調，由民調高的人出戰國民黨老將費鴻泰，台北市第七選區有望整合。

至於新北市第十二選區是時代力量黃國昌的選區，但黃已宣布不參選，推辦公室主任賴嘉倫參選，不過時力尚未提名；民進黨秘書長羅文嘉週三表示，既然現任立委無意參選，總不能讓給國民黨，民進黨在該選區「當然要提人」。

(中時 )