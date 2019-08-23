高雄巿宣布24日山區5區停班停課 20:162019/08/23 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高巿府宣布，依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區8月24日雨量已達停班停課標準，高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區8月24日停止上班、停止上課。 (中時 ) #停班停課 #高雄市 #山區 也許您會感興趣 推薦閱讀 名嘴抹黑高市府 韓國瑜盼多查證 12:372019/08/19 政治 高雄木瓜豪雨損失慘重 農委會公告現金救助 13:482019/08/19 生活 劍及履及 民進黨立委邱志偉民眾大小事放首位 09:312019/08/23 政治 颱風外圍環流沉降 11縣市高溫亮黃燈 14:232019/08/23 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 16:552019/08/23 生活 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 高雄巿23日晚間正常上班、上課 17:432019/08/23 生活 屏縣府宣布24日停止上班上課 19:452019/08/23 生活 屏縣府宣布24日停止上班上課 19:552019/08/23 生活 南投縣24日照常上班上課 20:102019/08/23 生活 生活熱門新聞 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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