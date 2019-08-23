彰化縣政府23日晚上20點宣布24日未達停班停課標準，正常上班、正常上課，除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布並提醒民眾，做好防災準備。為了防範外圍環流帶來的降雨，縣府晚上9點開設二級颱風災害應變中心。

彰化縣政府表示，依據中央氣象局資料，白鹿颱風逐漸朝臺灣接近，本次颱風將帶來持續或間歇性降雨威脅，縣府積極整備相關防汛作為，加強各級排水巡查及風險資訊收集，並隨時準備動員人力辦理各項防災整備。

彰化縣政府籲請農、漁民密切注意颱風動態，及早採取各項防範措施，妥善預防，以減少農作物災害及財產損失。同時縣府提醒縣民朋友留意降雨動態，做好相關防災準備，出門注意安全。

報案專線：110

救災、救援專線：119

台灣電力公司故障搶修專線：1911

台灣自來水股份有限公司24小時免費服務專線：1910

彰化縣政府為民服務專線：(04)7531999

(中時 )