日本國民天團ARASHI 嵐推出第2張全精選《5×20 All the BEST!! 1999-2019》發行當日立刻空降日本ORICON公信榜日榜冠軍,並在短短3天內達成百萬銷量,使精選輯成為「令和」首張百萬銷售專輯。

為了慶祝ARASHI 嵐推出全精選及創下百萬銷售紀錄,唱片公司特別砸下重本大力宣傳,不僅安排ARASHI 嵐的巨型影音宣傳車繞行大台北地區,更在台北捷運中山站內影音互動電視牆播放20周年紀念歌曲〈5×20〉的精華片段。

日前ARASHI 嵐登上日本音樂節目《MUSIC STATION 2小時特別節目》時談到對於〈A・RA・SHI〉這首歌的回憶,松本潤說道:「首度公開演唱〈A・RA・SHI〉就是在Music Station!」當年身穿透明裝的ARASHI 嵐及傑尼斯社長強尼喜多川親筆寫下的「嵐」字背景都讓主持人塔摩利留下非常深刻的印象。

《5×20 All the BEST!! 1999-2019》除了收錄出道曲〈A・RA・SHI〉至最新單曲〈你的歌〉在內等63首人氣歌曲外,更加上由嵐作詞、成員櫻井翔譜寫Rap詞的20周年紀念歌曲〈5×20〉,台壓版23日正式發行,共推出初回限定版1(4CD+DVD)、初回限定版2(4CD+DVD)、普通版(4CD)等3個版本。

(中時 )