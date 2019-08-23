花蓮縣政府保障軍公教警消人員的憲法權利，率先與金門縣政府就軍公教退撫三法違憲部分，聲請司法院大法官會議解釋。司法院大法官會議今天就立法委員聲請解釋案部分，認定軍公教退撫三法並未違反信賴保護原則、不受溯及既往原則拘束、未侵害人民財產權等憲法基本原則。縣府晚間表達「非常遺憾」。

花蓮縣政府表示，中華民國憲法是一部以民主自由為原理的憲法，我們努力讓憲法照耀每個角落，拒絕讓世代正義、資源重分配等符號成為憲法照不到的黑影，唯有守護憲法，我們才可以給篳路藍縷的先賢、共同奮鬥的同胞以及千秋萬代的子孫，一個長治久安的憲政國家。

年改爭議，花蓮縣長傅崐萁任內與金門縣副縣長吳成典，聯合聲請年改釋憲，兩縣聯名向大法官聲請釋憲。不過法院大法官會議認為相關規定非專屬地方自治事項，聲請解釋必須由上級機關層轉，聲請不符大審法規定，決議不受理。軍公教年改釋憲案由立法委員提出申請。

(中時 )