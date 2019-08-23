美中航母編隊對抗，勝負機率難有定數

擁有10艘航母與數十年航母戰術經驗的美軍，如果對上只有10年經驗與2艘航母的中國大陸，大部份人都認為美軍必然勝出。不過，直觀的經驗不見得能解釋真實結果，俄羅斯軍事專家經過沙盤推演發現，在某些特定的有利條件下，中共依然能在航母編隊的海上衝突獲勝。

《多維新聞》引述俄羅斯地緣政治問題研究院院長、軍事科學博士康斯坦丁．西夫科夫在《軍工信使報》刊出的文章指出，中共海軍的主要打擊力量可能僅有航母打擊群的艦艇編隊，但航母打擊群和編隊明顯弱於美國，核動力潛艇艦隊在數量與質量上都很薄弱，不足以對美國航母編成造成嚴重威脅。雖然如此，中共仍擁有足夠數量的艦艇按照美國的方式建立真正的航母編隊。

西夫科夫認為，兩國的航母打擊群可能以如下方編成：

中方：遼寧號或山東號航母、4艘至5艘052D型驅逐艦、1艘至2艘052C型驅逐艦、4艘至5艘054與054A型護衛艦以及093型核潛艇。

美方：尼米茲級航母、6艘至10艘提康得羅加級巡洋艦或伯克級驅逐艦加上洛杉磯或弗吉尼亞級核潛艇。

西夫科夫評估，中國航母編成的裝備有足夠打擊力量，尤其是遠距離反艦導彈實力強大，其中還擁有符合現代化要求的多功能殲-15艦載機。如果中共航母編隊中的艦艇和飛機能裝備基於「星空-2號」的高超聲速反艦導彈，將能構成較大的優勢，從質量上提高中共海軍的實力，讓戰局的結果向有利於中共的方向改變。

西夫科夫補充，共軍的弱點則包括艦載航空兵數量不足、能同時投入戰鬥的戰機數量少、缺少偵察機、反潛力量不足等等。

按照西夫科夫評估，兩方艦載航空兵的打擊縱深大約相等，但美軍可以同時投入戰鬥的飛機數量要多一倍半；反艦導彈的總數上雙方大致相等，但中共方面的反艦導彈打擊縱深要強近一半；中共航母編隊的防禦體系縱深約為美方的1/3至1/5，中共艦艇編隊在防空導彈系統的目標通道數量和防空導彈彈藥基數方面也相應比美方少一半。因此，西夫科夫總結稱，一切都將取決於戰鬥當時的進程，勝負之數並非一面倒。

(中時電子報)