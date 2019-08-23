近來媒體報導南部空品不良，環保署張子敬署長今（23）日邀集嘉義以南縣市環保局長，商討成立「南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組」。預計十月起以每周1次的開會頻率，針對前1周及未來1周氣象與空品分析、預測，並就地方應變作為準備及規劃內容進行檢視、討論、交流，以加強區域空汙減量合作，為即將到來空汙季節做好準備。

環保署表示，空汙改善工作不是一蹴可幾，應按部就班，改善措施多管齊下，中央與各地方政府應共同協調改善。考量各地方政府有其執行重點，以及空氣汙染物有跨縣市傳輸、擴散特性，環保署與地方環保局間需強化橫向聯繫，以進行各項業務推動。

另外，為提供地方環保局更完整的協助支援，納入空氣汙染防制技術諮詢小組專家學者參與機制，當地方環保局有需求時，可取得環保署必要協助與支援，建立與地方環保局討論與聯繫平台。

環保署以積極務實態度，面臨空品不良之挑戰時，規劃強制性策略（強制性管制作為）、彈性策略（減煤增氣電力機組調度）、獎勵性策略（主動減量獎勵措施）、誘因性策略（檢討空汙費季節費率）等四大面向，由中央攜手地方，全面強化各項空汙減量力道。

民眾對空氣品質提升殷切期盼，環保署除以更積極的態度來對應空氣汙染改善問題，並以民眾的健康為出發點，思考各項管制作為，將持續整合部會量能、強化中央地方合作、促進全民共同參與，以回應外界對更好空氣品質之期待。

(中時 )