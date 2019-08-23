白鹿颱風來襲，台電南投區營業處長黃美蓮提醒民眾，抽水站或醫院等不能停電的單位，請自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，請民眾使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電提供1911客服專線或撥打南投區處（049）2350101專線電話。

黃美蓮表示，台電針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行。

如果停電時，請民眾利用台電網站「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況即可查詢或通報停電資訊；至於台電「1911」客服專線，盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

台電提醒民眾加強防颱，固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，並防範地下室淹水影響搶修，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

(中時 )