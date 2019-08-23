中美貿易戰持續延燒，中方今天也作出反擊！經中國國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10％、5％不等關稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

繼美方宣佈，對自大陸進口的約3000億美元商品加徵10％關稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施後，中國根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，也對自美進口的750億美元商品加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作。750億美元商品清單中，經審核確定的排除商品，按排除辦法，不加徵我為反制美301措施所加徵的關稅；未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第三批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公佈。

中方表示，採取加徵關稅措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方再次重申，對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。希望中美雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序，共同維護並推動改革完善多邊貿易體制，促進與世界上其他國家的互利共贏合作。

(中時 )