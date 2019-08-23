《夢的化石：今敏全短篇》近日在台出版。（大塊文化提供）

以《盜夢偵探》、《東京教父》聞名的已故日本動畫家今敏，被譽為能和宮崎駿並駕齊驅的大師，但他的漫畫作品同樣犀利寫實，批判力道十足，短篇漫畫集《夢的化石》，讓人看到今敏動畫的創作原點。

如〈太陽的彼方〉就呈現今敏式的荒謬與嘲諷，一家人原本要去海邊渡假順便探視久病在床的老奶奶，卻因護士的失誤，讓老奶奶從山上的醫院一路「溜滑梯」，最終以意外的方式讓全家團圓；〈虜〉的少年們反抗大人專制的世界，〈Craft〉的超能力者試圖對抗新科技，這類科幻與反烏托邦主題，也讓人聯想到今敏動畫中的異想世界。

《夢的化石》收錄今敏自1984年到1989年之間發表的漫畫短篇。作家臥斧表示，今敏對幻想與現實的連結與對抗、心理壓力、社會帶來的制約、人的反抗等主題特別關注，這也是在動畫中常見的主題。

今敏的黑色幽默亦令人津津樂道，臥斧以〈太陽的彼方〉為例表示，「很多人不會注意到，這篇漫畫章名的第一頁，今敏畫的就是一個女子從衝浪板上摔了下來。對照最後一頁，原本認為日薄西山的老奶奶卻在衝浪，兩者形成有趣的對比。」

今敏生於1963年，學生時期夢想成為動畫原畫師。就讀武藏野美術大學視覺傳達設計系時開始畫漫畫，1984年向講談社投稿短篇漫畫〈虜〉，獲得千葉徹彌賞優秀新人獎項，以漫畫家身分出道。1990年時，他加入大友克洋動畫《老人Z》的團隊，負責美術、原畫等，從此投入動畫。1997年起陸續執導《藍色恐懼》、《千年女優》等作，成為影迷心目中的「造夢大師」。

今敏的動畫想像與現實交錯，畫面繽紛，帶有魔幻感，寫實的故事充滿對社會的關注，可惜他在2010年8月24日因胰臟癌英年早逝，享年46歲，一生只留下《盜夢偵探》等四部動畫長片作品和電視動畫《妄想代理人》，成為許多電影迷、動漫迷心中的遺憾。

(中時 )