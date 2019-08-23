新竹縣、市24日正常上班上課 20:552019/08/23 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳育賢／竹市報導 依據中央氣象局發布白鹿颱風警報及風雨預測資料，新竹縣、市24日風雨均未達停止上班上課標準，新竹縣、市政府晚間8點宣布24日正常上班上課。 (中時 ) #上班 #上課 #新竹縣、市 #新竹縣 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 環保容器這借那還 竹縣推減塑 04:102019/08/19 地方新聞 新竹縣2選區 林思銘法律扶助好人緣 09:052019/08/19 政治 想喝好水 民團到竹縣府抗議飲用水遭汙染 13:212019/08/19 社會 竹縣綠營建議黨中央立委徵召范文鴻和周江杰參選 17:082019/08/19 政治 給我喝好水 聯盟赴縣府抗議 04:102019/08/20 地方新聞 竹縣第3波青年聯誼 列車遊福隆 12:552019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 新竹縣消防局住宅救災 用緩降機救援受困者 15:232019/08/22 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 16:552019/08/23 生活 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 生活熱門新聞 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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