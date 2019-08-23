移民署中區事務大隊台中市專勤隊，在鐵皮屋內查獲監視器設備及無線電。（黃國峰翻攝）

非法雇用失聯移工的陳姓雇主，在鐵皮屋四周裝設監視器設備，監控周遭狀況。（黃國峰翻攝）

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前接獲線報，指出神岡一處鐵皮屋有多名非法移工出入，經多日跟監埋伏發現非法雇主，安裝俗稱千里眼的監視器及順風耳的無線電，還有密道躲避查緝，經巧妙避開監視器，專勤隊一舉逮補越南籍二女一男三名失聯移工及陳姓非法雇主，失聯移工經調查後將儘速強制驅逐出境。

台中市專勤隊接獲密報，指出中市神岡區一處鐵皮屋，平常有多名非法外籍人士出入，經勘查發現這些外籍非法移工，每日清晨皆由一名呂姓本國籍男子，以廂型車載往工地工作，晚間再載回居所休息，移工常在工地中炫耀執法人員抓不到他們，因住宅週邊設置多支監視器及無線電對講機，並有屋後密道，要抓到他們難。

專勤隊經一周以上的監視後，擴大人員部署，避開監視器，利用清晨移工上工之際，突擊攔截車輛，一名男性非法移工，立即下車逃逸，並翻牆要逃至密道，不料密道前早已埋伏專勤隊員，一舉將他逮補。

移工以為出門前透過監視器觀看周遭沒有異狀，還以為一如往常，沒想到還是栽了。陳姓非法雇主到案後坦承不諱，依違反就業服務法相關規定移請台中市政府裁處，3名越南籍失聯移工經調查後將儘速強制驅逐出國。

台中市專勤隊隊長莊懿強再次呼籲國人切勿心存僥倖、以身試法，貪一時之便僱用失聯移工，如經查獲，將以違反就業服務法案處15萬元以上75萬元以下之罰鍰。

(中時 )