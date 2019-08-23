我國籍「進隆泰6號」鮪釣漁船於今年8月18日16時於太平洋公海失聯，經洽請國家搜救指揮中心及外交部等單位，協請案發海域附近國家協助救援後，美方於今（23）日凌晨回報案發海域附近發現疑似漁船殘骸，該國目前已派遣飛機前往協尋，漁業署亦已協調4艘友船前往支援。

漁業署表示，蘇澳籍「進隆泰6號」漁船係赴太平洋海域作業之鮪釣漁船（船全長25.70公尺；船噸位86.73噸），船上包括1名台籍船員、1名大陸籍船員及7名印尼籍船員，合計9名船員。

該船於台灣時間今年7月6日於南方澳漁港出海，8月18日16時距美國夏威夷中途島西北方700浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，該海域鄰近友船亦無法與該船取得聯繫。

漁業署指出，漁業監控中心接獲船主通報與前述失聯漁船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心，洽請美、日等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近我國籍「順福漁86號」、「新德益206號」、「福國28號」及「旭承輝」等友船前往協尋。

今日1時接獲美國國家搜救中心來信表示，接獲日籍貨輪通報於失聯位置西北方6浬處發現疑似漁船殘骸，漁業署隨即聯繫我國籍漁船中斷作業，趕往案發海域，預計24日可陸續抵達該海域協助搜尋。

(中時 )