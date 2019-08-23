「幸花雞白湯拉麵」以日式屋台風格小攤車和少量生財器具就可以在街邊巷口營業。（馮惠宜攝）

人氣暢銷商品「豪華拉麵」以鮮甜雞白湯搭配豐富配料。（馮惠宜攝）

三年前從台中公益路近中興路停車場起家的「幸花雞白湯拉麵」，主打雞白湯以雞骨與蔬菜熬製，在鮮甜口味之餘又富有膠原蛋白；尤其走高CP值路線，鹽味拉麵百元有找，最近更是推出平價奢華的松露拉麵，乳白的雞白湯配上滿滿松露，加上米其林製法的「軟嫩舒肥雞叉燒」，一碗只要200元。

「幸花雞白湯拉麵」主打來自日本鹿兒島正宗口味，以不同於市場的雞白湯作為湯底，雞白湯看似濃稠的外表下，其實口味相比一般湯底更加清爽，並且是以雞骨與蔬菜熬製，在鮮甜口味之餘又富有膠原蛋白，是可以一次把湯底喝完的清爽口味，其中鹽味拉麵，更是以百元有找的價格就能享受九州道地雞白湯風味。

「幸花雞白湯拉麵」招牌的「雞白湯頭」以嚴選雞骨、雞爪和在地野菜熬煮10小時，打造濃郁卻不油膩的清爽湯頭，獨創的明星商品「松露拉麵」以濃湯一般乳白的雞白湯配上滿滿松露，加上米其林製法的「軟嫩舒肥雞叉燒」，滿滿的鮮甜雞肉風味在松露的點綴下又更加豐富。

而人氣暢銷商品「豪華拉麵」以鮮甜雞白湯搭配超豐富配料，除了木耳、筍片等配菜，還有拉麵必備的豬叉燒肉，並大方加入一整顆溏心蛋。

「幸花雞白湯拉麵」今年10月創立滿第4週年，為了讓更多人感受雞白湯的獨特風味，於週年慶當月推出每週四開店第一小時限量30組同品項買一送一，並且買一送一當日全時段「松露拉麵」肉量免費升級，想品嚐鮮嫩雞叉燒與松露湯頭的絕對不能錯過！

(中時 )