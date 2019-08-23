郭敬明手機螢幕被拍。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

楊冪因《小時代》電影跟郭敬明成為好友。（圖／達志影像）

36歲導演郭敬明執導《小時代》系列電影走紅，最近他執導的電影《陰陽師》開鏡，大陸媒體拍到他疑似壓力過大、心情不佳，戴著無線耳機在路上散步，表情緊繃跟人通電話，過程中手部動作不斷，看似正跟朋友抱怨，而手機螢幕上被拍到「冪冪」二字，被推測通話對象正是流量女王楊冪。

去年在青海西寧的First電影節上，片商宣布郭敬明獲得《陰陽師》日本原著作者授權將翻拍成電影，演員方面將邀趙又廷、鄧倫等人主演，作者夢枕貘還會擔任電影的編劇顧問，預計2020年上映，本月19日該片開鏡，現場照曝光，郭敬明、鄧倫、春夏等人都到場。

據《百度娛樂》報導，郭敬明最近被拍到臉臭臭出現在路上，期間他蹲坐在路邊講電話，似正在跟電話那頭的對象報告不太開心的事，表情微妙，媒體還拍到他手機似乎出現「冪冪」二字，疑正在跟楊冪通話，對此，網友則說：「這也能看出來楊冪？」、「從哪裡能看出冪冪兩個字？」、「你怎不說你直接看到了楊冪手機號呢」、「楊冪頭像不是這個勿cue」。

(中時電子報)