美國總統川普日前批准一項價值80億美元的F-16V戰機對台軍售案。中國國防部新聞發言人吳謙今天（23日）對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉和抗議。

吳謙表示，台灣是中國不可分割的一部分。美方向台出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是完全錯誤的，也是非常危險的。

吳謙警告，台灣問題事關中國主權和領土完整，不容任何外來干涉。任何分裂中國的圖謀都不可能得逞，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。中方要求美方充分認識到美售台武器問題的嚴重危害性，認清形勢，立即撤銷上述對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

吳謙重申，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衛國家主權統一和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

(中時 )