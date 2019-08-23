美國總統川普日前批准一項價值80億美元的F-16V戰機對台軍售案。中國國防部新聞發言人吳謙今天（23日）對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉和抗議。
吳謙表示，台灣是中國不可分割的一部分。美方向台出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是完全錯誤的，也是非常危險的。
吳謙警告，台灣問題事關中國主權和領土完整，不容任何外來干涉。任何分裂中國的圖謀都不可能得逞，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。中方要求美方充分認識到美售台武器問題的嚴重危害性，認清形勢，立即撤銷上述對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重損害。
吳謙重申，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衛國家主權統一和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。