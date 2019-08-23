海巡署艦隊分署淡水海巡隊今23日清晨4時許在台外海23浬處，發現1艘大陸漁船「閩○漁06XXX號」越界違規捕魚，巡防艇立刻登艇制止，大陸漁船船長被查獲後，狡猾將漁船油路切斷拒絕被拖回台灣檢查，海巡人員立即通報新竹海巡隊協助安全戒護，終於把漁船拖回台北港調查。

海巡署艦隊分署淡水海巡隊表示，大陸休漁期剛結束，為維護秩序及保護漁民權益，於白鹿颱風來襲前，特別規劃加強取締越界陸船勤務，

違法大陸漁船船表示，本月18日晚間7時從自福建祥芝港出港，船上有等15人，海巡署發現船上漁獲約1萬2千公斤，沒有豬肉及相關製品，漁獲依法全數海拋，並扣留漁船、留置人員進行調查，全案依據違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例扣罰，為謹慎防範「非洲豬瘟」第一時間查獲漁船已實施消毒，嚴正防堵疫情入侵國內。

颱風前夕，為杜絕陸船趁亂越界，海巡隊已提高巡邏密度，展開嚴厲掃蕩行動，維護漁民權益，籲請民眾，於海上作業時，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」通報，海巡署將立即前往處理。

(中時 )