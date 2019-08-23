口湖鄉的漁港擁有特殊的海域環境，產出品質最好的蚵仔，為了擦亮「口湖蚵」招牌，公所規畫24日在宜梧滯洪池舉辦「2019口湖產業嘉年華活動元年」，並未因颱風來襲而取消，邀民眾前來品嘗蚵仔料理、暢飲啤酒，打卡乘船遊池同樂。

口湖鄉公所為行銷「口湖蚵」，同時打造鄉內宜梧滯洪池成為特色景點，成立「滯洪池管理小組」，由專人進行環境綠美化工作，並規畫24日在滯洪池舉辦首屆「產業嘉年華」活動，推廣最優質的口湖養蚵產業文化。

口湖鄉長林哲凌表示，對口湖鄉而言，產業嘉年華是1個新的概念構想，主題是「口湖蚵」，而不是一般的「蚵仔節」，透過活動來定義自己的鄉鎮特色，印刻人們心中的口湖鄉圖騰，為在地產業與觀光創造更好的條件。

林哲凌說，在這樣的心念下，口湖鄉公所開始架構各項活動、創造屬於自己的節日，才有之前的食鰻節、龍舟賽等活動，「產業文化嘉年華」在今年啟動，因此是活動元年，今後每年會持續辦理，產物主角與活動內容也將有所不同，呈現豐富多樣的產業文化。

口湖蚵農表示，鄉內蚵農除了在近海處放養牡蠣，部分蚵農每天乘坐1個多小時膠筏，前往外傘頂洲附近放養，此處遠離陸地汙染源，且海水鹽分足夠，牡蠣不僅又大又肥，其肉質緊實甘脆，口感絕佳，吃過的人都讚不絕口。

(中時 )