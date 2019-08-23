台南市24日停班停課 20:452019/08/23 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風來襲，台南市政府晚間8點半左右表示，依據中央氣象局預報資料顯示，明（24）日已達停班停課標準，因此，宣布８月24日停止上班、停止上課。 (中時 ) #停課 #台南市 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南出現首例境外移入瘧疾病例 14:262019/08/20 生活 反南鐵東移戰將陳致曉宣布參選立委 挑戰林俊憲 17:432019/08/20 政治 洗六都車禍傷亡最高汙名 南警強力執法見效 11:072019/08/21 社會 台南第五選區 藍推「七連霸」資深議員蔡淑惠 11:012019/08/21 政治 藍天行動聯盟抗議吳敦義不徵召洪秀柱選立委 13:402019/08/21 政治 徵召洪秀柱參選有譜？吳敦義說洪「值得歡迎」 17:152019/08/21 政治 高人氣立委王定宇 全力以赴拚連任 09:192019/08/22 政治 南市議會二三讀會 108課綱座談爭議延燒 12:032019/08/23 政治 麻豆區林建良 兩度獲台南市文旦王 14:502019/08/23 生活 白鹿颱風可能登陸 台南市晚間宣布明是否上班課 16:162019/08/23 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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