中視、中天娛樂台《小女花不棄》持續熱播，22日晚9點中視播出，4歲以上收視飆升破1.15，觸及人數38萬3千人，25-39歲族群收視達1.55，家庭主婦族群更升至1.98，劇情高點落在林依晨飾演的花不棄和朱府掌櫃相遇，揭開九叔真正的身份，兩人計畫用詐死一法讓花不棄能回朱府。中天娛樂台播出收視也相當亮眼，晚11點時段，4歲以上收視也有0.57，女性30-54歲收視有0.79，50歲以上收視0.91，相當老少咸宜。

《小女花不棄》林依晨。（中視）

下週林柏宏飾演的東方炻即將登場，預計收視會再掀高峰。林柏宏最新主演的網劇《蛋黃人》收視也亮眼，他表示相當開心能飾演「超級英雄」，也提到自從拍《蛋黃人》後，對武打戲開啟好奇心，之後他再拍《小女花不棄》，對自己的動作戲更添信心。

《小女花不棄》林柏宏。（中視）

黃心娣這次和同門師姐林依晨及師兄林柏宏一起拍《小女花不棄》，讓她覺得幸運也興奮。她劇中飾演反派角色柳青蕪，拍起武打戲架式十足，但私下她透露其實自己有懼高症，「我是俠女，要很帥站在屋頂上射箭，弓又很重。」帥氣的鏡頭背後她都得先克服心理恐懼，而拍攝期也因此小傷不斷，所以拍完對武打這部份印象很深。

當時她到大陸拍攝《小女花不棄》，在轉景時出車禍，當下還有不少戲要拍，為了不耽誤進度，只好休息一兩天就上工，工作時，她便發現自己車禍後出現記憶力變差的後遺症，古裝劇台詞本就文言繞口，光是兩句台詞她就要背很久，而這不可抗拒的狀態讓她挫折感很重，所幸順利殺青。如今戲劇播出，黃心娣飾演的反派角色被觀眾罵翻，這也表示她對人物的詮釋是成功的，這對演員無疑是最大的反饋。

黃心娣在《小女花不棄》飾演武功高強的反派。（中視）

因為拍攝壓力大，黃心娣透露在劇組期間，完全不用刻意減重就會一直變瘦，甚至為了紓壓，她完全沒有節制飲食，還每天一杯焦糖瑪奇朵或奶茶，因為這是她的必備調劑品，拍完很累回到飯店，她還會點燒烤外賣，空閒時也愛吃火鍋，放縱到助理提醒她要節制一些。近期黃心娣正在為新戲緊鑼密鼓進行體能訓練，平常已固定有運動習慣的她仍覺不夠，所以每天找教練報到，期待在新戲開拍時能呈現更完美體態和狀態。

(中時 )