美國務卿蓬佩奧22日和加拿大外長弗里蘭共同會見記者時稱，中方將孟晚舟和2名加公民被拘這兩件事視作對等的且在道義上相似的事，但中方是任意拘禁加公民，而加方是以正派國家之道實施法治，兩者根本不是一回事。弗里蘭稱，孟晚舟引渡事宜是刑事司法問題而非政治問題。中國外交部發言人耿爽今天在外交部例行記者會上譏諷，「美國、加拿大在孟晚舟事件上一唱一和，顛倒黑白，上演的是一出政治鬧劇，再次證明這一事件的政治屬性。」

耿爽表示，公理和正義自在人心。美方一手炮製孟晚舟事件並動用國家力量打壓中國高科技企業，加方在其中扮演了很不光彩的角色。孟晚舟事件和2名加拿大公民個案性質完全不同。孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件。康明凱、邁克爾則是因為涉嫌危害國家安全犯罪被依法逮捕。

耿爽指出，美、加在孟晚舟事件上所作所為才是任意拘禁公民，兩國濫用雙邊引渡條約，嚴重侵犯中國公民合法權益，完全是出於政治目的，國際社會對此看得很清楚。各國對其做法都應警惕，防止掉入「美國陷阱」。中方再次敦促加、美認真對待中方嚴正立場，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，確保她平安回到中國。

(中時 )