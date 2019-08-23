台中市立委第七選區（太平、大里區）國民黨提名政治素人莊子富參選立委，莊子富與高雄市長韓國瑜互動頻繁，被認為是韓系子弟兵。（馮惠宜攝）

台中市立委第七選區（太平、大里區）國民黨大膽徵召媒體人莊子富挑戰現任立委何欣純，莊子富長期在台中廣播工作，了解基層對時局不滿的心聲，加上又是韓國瑜的子弟兵，以及和第二選區顏寬組成海屯（豚）連線，得到紅黑派支持，有機會一搏，連對手何欣純都坦言，不敢輕忽政治素人的爆發力。

現年48歲的莊子富是台中廣播總經理，其父親是50年的資深廣播人莊文勤，他一直跟隨父親在廣播工作，從父親以直接call out方式給市政府局處首長代替民眾提問市政問題的方式，逐漸了解基層心聲，以及解決民眾問題的成就感，也讓他開始有了從政的想法，更重要的是，他是受到韓國瑜的感召和鼓勵才投入選戰。

莊子富說，早在韓國瑜擔任高雄市黨部主委時就認識，當時韓就鼓勵年輕人應該出來為社會服務，後來，韓巡迴全台5場造勢大會，他場場都到，有次向韓表達想參選立委，也獲得全力支持，而此次也得到台中紅黑兩派的力挺，他期許自己能夠為屯區帶來新氣象。

莊子富以「媒體人參政、好日子的路，我來顧，讓大里太平富起來」號召，他也提出七富政見，包括第一富農民富：農產品出得去，建立區域型供應平台；第二富企業富：輔導大里太平傳統工業合法，打造屯區貿易保稅區；第三富勞工富：廢除一例一休，提高加班工資；第四富攤商富：推動電子支付統一規格化，鬆綁電子支付枷鎖；第五富孩子富：修改性別教育課綱內容，推動智能教學環境及人才培訓；六富長輩富：堆動直轄市65歲以上老人健保費全免；第七富政府富：拓寬太平頭汴坑136縣道串連南投觀光帶。

(中時 )